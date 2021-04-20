金屬資源股炒炒炒，小注吼鐵江現貨（1029，簡稱鐵貨）。

鐵貨是俄羅斯在遠東區最大的鐵礦石開採運營商，2010年在港上市，IPO價1.8元，昨日收市價0.26元，跌剩14％。

1) 股民對於鐵貨有一定認識，源於馬世民（Simon Murray ，英國人，最初中文名稱「茂利」）。馬世民曾是和記黃埔的董事總經理、李嘉誠的得力助手、李澤楷的「太傅」，是鐵貨上市時的董事，兩年前屆80歲退休。

2) 2020年，鐵貨營收17.45億元（港幣．下同），增27％；純利7.81億元，扭轉2019年見紅3億元局面。業績大翻身，是因為鐵礦石價格回升，以前礦場撥備有5.89億元回撥作為盈利。集團開支以俄羅斯盧布計值，而收益則以美元計值，去年盧布貶值16％對鐵貨有利。

公司市值18.4億元，往績PE低至2.4倍。以不計撥備回撥的1.92億元盈利計算，PE 9.6倍。2021年，鐵礦石價格料將續升，假設再無撥備回撥，鐵貨盈利預測3.1億元，倒退6成，PE 5.9倍，金屬資源股中少有如此低PE的。

PB 0.62倍

3) 鐵貨去年底每股NAV 0.42元，今年年底估計0.45元，PB 0.62倍；過去6年，平均PB 0.84倍。鞍鋼（347）PB為0.76倍，中鋁（2600）1.03倍，中國有色金屬（1258）1.41倍，俄鋁（486）1.57倍。

4) 去年底，鐵貨淨借貸14.1億元，淨借貸/股東資金比率47％。

★鐵貨現價0.26元，目標2021年PE 8倍、PB 0.84倍，可見0.353元，潛在升幅36％。

同場加映：中國旺旺（151）是回購股份最多的公司之一，去年8月至本周一，共回購2.7億股，佔發行股數2.24％，耗資近15億元，期內股價最高6.25元，最低5.03元。

截至2021年3月止年度，旺旺預測PE 14倍。康師傅（322）與統一企業（220）2021年（12月年結）平均預測PE 19倍，旺旺較兩同業折讓26％。

旺旺股價今年以來升5％，兩同業升幅9％至24％。旺旺現價5.9元，追落後，目標價重溫：7.6元，潛在升幅29％。Morningstar睇7.3元，瑞信睇6.3元。

何車