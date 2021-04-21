這兩年來，ViuTV有原創劇我都會盡能力支持。所以這幾個星期以來，我9:30都在乖乖在電視前睇《無限斜棟有限公司》。當中有個故事是一位少女，希望有個亮麗的社交媒體賬戶來見工，而片中主角使命必達的態度成功助她成功取得該工作。幾位主角不單幫少女製作假的內容，為營造一個很有活動、生活多姿多彩的假像，最後更為她「買」了些Fans，令她更有「人氣」。

電視劇終究是電視劇，看完笑笑就算。買不買粉絲，反正都是虛構故事。但現實生活，很多KOL都有買粉絲，可能大家都聽過。只是大家都沒有確切的「證據」。所謂「買粉絲」，當然不是指大家用Facebook廣告系統來令自己的Facebook專頁，或Instagram賬戶增加人數。而是從另一些途徑買一些沒有活動的賬戶回來。

就在我正看《無限斜棟有限公司》這個故事之際，我就在Flipboard讀到一篇文章，就是提供數字，讓我們了解KOL這行業，買粉絲的情況。根據HyperAuditor的一份報告，原來有55%的KOL有涉及造假的行為。而一些超人氣的KOL或名人，粉絲人數超過100萬的，情況就最是嚴重，有超過60%的是「打假波」。

HyperAuditor這個報告共調查過1,200萬個Instagram賬戶、450條YouTube Channel及520個Tiktok賬戶。以規模來說、已經很有說服力。

所謂「造假」，其實不單是買假粉絲，更有些人「購買留言」，即是定時定候，就會有一堆你分不出是不是真人的賬戶，到這些KOL的賬戶上留言，令他們的粉絲人數上漲之後，互動也會隨之上升。當然啦，這些買數字的遊戲，為的多是錢與面。一來人氣高企，就有財源；而同時亦有面子。而很多做Marketing / PR的，即使懷疑個別KOL打假波，也多是隻眼開隻眼閉。一來沒有「證據」；二來也懶得去花氣力調查。

不過這個報告當中，也有些項目是頗為「嚴厲」的。就是連用戶之間互相Like / Comment對方的內容，也算是其中一個假互動，那本來社交媒體很多時我們就是跟朋友互動嘛。

Jansen Lu

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