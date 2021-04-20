【本報訊】銀行利息低迷，刺激資金投入樓市，二手樓持續火熱。近年多個新盤落成的將軍澳區，隨着區內供應增多，帶動二手買賣同步上揚，中原數據指出，今年首季整個將軍澳區成交破千宗，成交達1,038宗，儘管平盤被市場消化，本月首20天將軍澳區亦突破300宗買賣，君傲灣兩房單位呎價更升穿2萬元大關。

多個地區二手交投暢旺，將軍澳則受惠將軍澳南及康城區多個私人屋苑落成，帶動整區流通量增多。中原數據指出，以西九龍、荔枝角美孚區、新九龍、中九龍、東九龍，以及油尖旺至將軍澳，今年首季只有將軍澳區能破千宗買賣。

持貨六年 升值近四成

將軍澳全區包括調景嶺、將軍澳、坑口、寶琳及康城，上月共錄454宗成交，較2月份328宗買賣按月升38.4%，而上月金額達39億元，即是平均每宗買賣859.9萬元，僅次美孚及新九龍區。將軍澳首季買賣二手物業涉及樓面達57.39萬元方呎，幾乎接近兩個觀塘apm商場面積。而過去三個月將軍澳二手買賣涉及樓面面積，亦較九龍各區為佳。

將軍澳於本月首20天，二手成交突破300宗，相比3月同期約366宗下跌18%，相信是平盤已被市場消化七七八八。不過，造價仍穩企，其中君傲灣兩房單位實用呎價升破2萬元大關，創下屋苑新高。

中原地產何文俊指，君傲灣2座一伙天台特色戶，實用面積440方呎，屬兩房間隔，另設有197方呎天台，可望海景，剛以882萬元成交，實用呎價20,045元，呎價創屋苑新高。新買家為同區客，見近日樓市升浪持續，考慮多時終加快入市步伐，購入自用。

原業主2015年6月以635萬元買入物業，是次轉手賬面賺247萬元離場，持有單位六年，升值39%。君傲灣本月至今暫錄約9宗成交，平均實用呎價約17,828元。

屯門啟豐園608萬沽

此外，屯門受新盤推售帶動，錄破頂成交。美聯物業周志偉表示，屯門啟豐園4座高層A室，實用面積414方呎，兩房單位望海景，以608萬元沽出，實用呎價14,686元。原業主2014年3月約318.8萬元購入單位，賬面獲利約289.2萬元或逾90%。

美聯物業黃錦翰表示，沙田第一城40座中層G室，實用面積304方呎，剛以600萬元成交，呎價14,634元。滙豐銀行對上述單位估值531萬元，造價較估值高出13%。另外，沙田碧濤花園二期B座低層D室，實用面積732方呎，以808萬元成交，呎價11,038元，較銀行估值894萬元低近一成。