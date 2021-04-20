【本報訊】經合組織（OECD）制定全球最低稅率的目的與「侵蝕稅基及轉移利潤」（Base Erosion and Profit Shifting，BEPS）有關，即跨國企業透過各國稅務差異，把利潤轉移至極少經濟活動的低稅地方來避稅。

全球政府少收萬億

隨着電商等新經營模式盛行，不少大型跨國企業如Google、Amazon等，在舊稅制下容易將業務利潤轉移至「避稅天堂」慳稅。不少國家如愛爾蘭等，為了吸引這些跨國企業到當地投資，亦爭相調低稅率。OECD估計，BEPS每年令全球政府造成1,000至2,400億美元（約7,760億至1.8萬億港元）收入損失，相當於全球企業稅收的4%至10％。

OECD目前正與超過135個國家討論，最新的BEPS 2.0提出兩大支柱，一是重新釐訂徵稅權，即使業務實體並不身處該地，所在地也可就其特定業務的利潤徵稅，主要針對高度電子化及面向消費者的企業，如跨國電商等；而方針二正是「全球最低稅率」，適用於任何類型跨國業務。

OECD在去年10月公佈藍圖報告，主張目標在今年中達成協議。今年1月底美國新任財長耶倫一反上任政府立場，表態支持落實全球最低稅率，明言希望結束「為期30年的企業稅逐底競爭（Race to the bottom）」。