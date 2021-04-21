《路透》引述消息人士報道，內房萬達集團為旗下商業地產管理業務，即萬達輕資產商管公司在上市前融資200億元（人民幣，下同），並計劃於今年底前在港上市。

消息人士稱，今次上市前的融資主要面向私募股權，目標是估值達到2,000億元。然而，其中一位消息人士說，萬達和其財務顧問接洽的數名潛在投資者都認為該估值目標太高。

萬達計劃在7月前完成融資，並於9月提交上市申請。

萬達集團董事長王健林曾為中國首富，公司旗下的萬達商業曾排隊申請A股上市長達5年，上月終主動撤回申請。當時內媒報道，萬達商業將進行輕資產重組，計劃赴港上市

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略