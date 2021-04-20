【本報訊】股市氣氛觀望，環球主要央行仍維持低息量寬，令港元市場資金氾濫，1個月港元拆息定盤價昨跌穿0.1厘關口，降至0.0968厘的11年低位。財資界認為，短期內水浸情況會持續，1個月拆息或下試0.07至0.08厘水平，但隨着經濟復蘇美聯儲可能在下半年收水，拆息再跌空間有限。

拆息跌雖有助減輕供樓族負擔，但銀行界認為，低息對樓市只是其中一個因素，後市仍視乎經濟、邊境重開及失業率而定。

專家：未必再大跌

拆息按揭（H按）與1個月港元拆息掛鈎，按目前市場H按息率為H+1.3厘計，昨日實際按息約1.4厘，與去年同期拆息達1.68厘作比較，以貸款額400萬元及還款期25年計，現時每月供款為15,805元，較去年同期減少超過2,000元。

雷曼風暴後，美國推多輪量寬令市場水浸。2009年底，1個月港元拆息曾跌至0.05厘的歷史低位，昨日則跌至0.0968厘，挑戰2010年5月初以來低位，港滙因近期美元走軟而回升至每美元兌至7.763。

東亞銀行（023）高級外滙策略師葉澤恒表示，港息續跌與近期投資意欲偏低，招股反應及入市氣氛不熱烈有關，由於接着一段時間沒有長假期左右拆息水平，銀行體系總結餘又處高位，預計短期內資金仍然氾濫。但他相信拆息再大跌空間不大，「未必會落到歷史性0.05厘低位」，因現時不像2009年當局持續放水，美聯儲有機會今年下半年縮表，屆時資金可能流向美元及逐步離開亞洲等新興市場。

星展香港財資市場部董事總經理王良享亦稱，拆息低與股市觀望氣氛濃厚，沒有大型集資鎖緊流動性，及可能有其他地方股市如美股的資金回流有關，但即使港元拆息再試低，應不會跌至0.07厘以下。

京東物流上市可帶動貸款需求

華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，5月份市場可能有大型IPO如京東物流，6至8月又是上市公司派息潮，經濟復蘇也帶動貸款需求改善，相信1個月拆息再跌空間不多，下一個關注位是0.08厘。她指利率只是影響樓市因素之一，在邊境重開及經濟明顯復蘇之前，樓市上升動力有限。王良享亦認為，樓市再升要看經濟復蘇力度多過拆息。

本港供樓人士主要用H按，中原按揭董事總經理王美鳳指，拆息下跌意味市場實際按息續低，今年首季H按實際利率約為1.46厘，現時已跌至1.397厘。