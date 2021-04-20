說起經紀，大家都會變得非常不耐煩，會立即想起保險、基金、地產等等口水多過茶的麻煩電話。這篇文章將寫一個我印象中做得最差的經紀，和做得最好的經紀，兩者之間有甚麼分別，如果閣下正是一位經紀，這篇文章可以說是你的懶人包。

世上有不同的客人，應付客人需要臨場應變，我自問算是一個非常難搞和下手的客人，自大點來說，如果搞得掂我，理應可以搞掂好多客人。

我印象中最差的經紀，第一印象是不熟書。當你想我將一筆大錢交給你管理，哪怕是買保險、買屋、買車位、買基金又好，你必須是你銷售內容的專家，絕對不能一知半解，得過且過。我兩年前遇過一位保險經紀，他想說服我購買年金和基金，我並沒有為難他，但他從電話中無法聽清楚我真正的需要，導致見面時非常不快。

譬如他說起哪個產品的回報較好，哪個保險的管理費較低，這些所謂的數據其實在網上全部透明，簡單至幾句對話之內，他應該發現我很熟書；是的，我的壞習慣是錙銖必較，基本上我在接受任何銷售前，我會做好功課，在那段特定時間內，我會比那位經紀更熟悉他所賣的產品。

不熟書vs觀人入微

當你作為產品經紀，竟然比起客人更無法掌握產品的特性和真實效益，而想我將一大筆真金白銀交託給你管理，這是不負責任和不專業的表現，我明知將錢交給你管，你會賺com，那麼在你不熟書的情況下，我又有何動機讓你賺那一點幾個巴仙的行政費？

經紀不熟書，只顧花言巧語呃人買嘢，這正是自取其辱的原因。而我想盛讚自己的地產金牌經紀，他最厲害的並不是硬銷，而是觀人入微。

譬如最近一個例子，我有一層位於荃灣的物業正欲出售，買家所提出的目標價與我想的相差20萬左右，我內心其實不想賣，但也不好意思立即拒絕我的這位金牌經紀人，於是我便在那位買家睇完樓後，私底下跟他說我再考慮一下。

幾天過去，他沒有找我，我心生奇怪，反而是我自己親自去找他，問吓佢台客點；他說：「藍生你聽到佢口價後，雖然好好笑容，但我睇到你皺眉頭，我嗰刻就知道你根本未到價唔想賣，所以我已經立即拒絕咗個客，而你又貴人事忙，我費事打擾你啦。」

如此觀人入微，知所進退，心思縝密不硬銷，金牌經紀當之無愧。

藍友斑

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