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挪威主權基金首季勁賺3500億 股票回報率為6.6％ 「慎防市場轉向」

55分鐘前
(BBC)

擁有全球最大股票投資組合的挪威主權基金Norges Bank Investment Management首季表現跑贏大市，其解釋原因是更專注於美國市場，並引入更多的外聘管理者。

Norges Bank Investment Management表示，其所持股票的回報率為6.6％，佔全部1.32萬億美元投資組合的73％以上，表現也超過MSCI全球指數的4.5％回報。

副行政總裁Trond Grande表示，股票市場很大程度上是由金融和能源行業推動的，但需要為市場突然轉向作好準備，「市場會突然轉向，並且轉得很快。」

行政總裁Nicolai Tangen則指，將會更積極投資，爭取更高的回報，縱然他承認去年基金接近破紀錄的10.9％回報將很難重現。

總體而言，該基金第一季的回報率為4％，即3,820億元瑞典克朗（約3548億港元）。作為今年表現最佳的G-10貨幣，挪威克朗升值使該季資產總值減少1,780億克朗。

該基金只允許投資非挪威資產。

Norges Bank Investment Management創立於90年代，原意是將挪威的油汽收益投資海外。該基金今年開始沾手投資可再生能源基建，而本身其只投資股票、債券、房地產。

挪威政府希望該基金可以由目前近9,000間公司減少2,000間，以避免社會動盪風險、氣候風險，尤其出現在新興市場。

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