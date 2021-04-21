再有市區單幢新盤出爐，信置（083）以及莊士機構發展的旺角山東街新盤One soho已取得預售樓花同意書，將於日內上載樓書及開價，主打一房單位，定價將參考同系的長沙灣地王新盤維港滙。

信和營業部集團聯席董事田兆源表示，One Soho共提供322伙，包括215伙標準戶及7伙特色戶，當中包括277伙屬300方呎一房單位，佔比86%；另外有15伙為約265方呎開放式，以及23伙約375方呎兩房單位。

田氏指，One Soho日內上樓書同日開價，定價會參考同系新盤維港滙價錢，上月初一期首批均價2.4萬元水平。One Soho首批推不少於65伙，示範單位料日內開放。

One Soho位於旺角山東街32B號，即新填地街與山東街交界，信置與莊士2017年向市建局投得項目發展權，據悉，項目賣樓收益達24億元後需要分紅，達標後首6,000萬元分紅比例為兩成，隨後再按比例遞增至上限50%。項目商業樓面及部份車位須交予市建局。項目挾位處旺角鬧市，交通四通八達，食肆林立又鄰近朗豪坊購物商場，行多一個街口為砵蘭街。

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