菲臘親王的喪禮，有兩幕令人印象難忘。其一是在聖佐治教堂內形單隻影的女皇，其二是靈車。

自從1901年以來，皇室御用的官式汽車大多出自Daimler 。戴妃和皇太后出殯都是用該品牌的改裝黑色豪華轎車運送靈柩的。惟皇夫所用的卻是一輛Land Rover Defender TD5 130。

這位愛丁堡公爵對Land Rover情有獨鍾，他在97歲炒車時所揸的就是「越野路華」四驅越野車。據報他曾對妻子表示，自己過身之後，只要把他塞進路虎背後車去溫莎堡。

出殯所用的那輛越野路華是在英格蘭中南部Solihull裝嵌，於2003年出廠。菲臘親王使用了16年後再與生產商合作，把它改裝為自己的靈車。

他在海軍服役時對於工程已經有濃厚興趣，戰後英國百廢待興，他用皮包骨（skint）來形容當時的困境。他認為惟有透過工程學推動工業生產，才能重振國力。他身體力行，先後設立工程師資歷架構，組成皇家工程師學會，以及每兩年一次頒授菲臘親王勳章予卓越的工程師。被譽為「亞洲電動車之父」的港大教授陳清泉，便是這項榮譽的2014年得主。在他大力推動之下，工業成體現了英國國力。

Land Rover品牌其後輾轉落入印度Tata集團手中，但一輛看來與莊嚴的皇室喪禮格格不入的SUV，在他死後卻仍然散發着英國軟實力。

何安達

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