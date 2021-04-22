香港近年因政治不穩被外媒形容為失敗政體（Failed State），之後再遇上疫情更是雪上加霜，過去引以為傲的香港四大產業「貿易及物流業」、「旅遊業」、「金融業」、「專業服務及其他生產性服務」，大概只剩下金融有增長空間，因此港交所和證監會的工作任重道遠，不能再因官僚主義而窒礙市場發展，也有必要去好好整頓這個逐漸失治的資本市場。

日前港交所昨天發出諮詢文件，提出多項改善企業管治的建議，當中比較有新意的是針對「永續獨董」問題，只有獨立股東可再選任已超過九年的獨立非執行董事，算是一宗好事，終於正視那些早已失去獨董功能和監察公司意志的舉手機器，算是走了一小步。

一直以來，港資和國企均是「一派專政」，球證旁證也是自己人，不像外國上市公司般股權較為分散，這個布局就像把上市公司當成家族生意，管治自然比較隨心，委派董事也是按大股東喜好決定，獨立董事出任機制近乎黑箱作業，從來不是真正代表小股東。

今次聯交所的諮詢文件，建議修訂《企業管治守則》，要求在任超過九年的獨立非執行董事，若然仍有意做下去，就需要經過小股東重選洗禮，大股東不能投票必須經獨立股東批准，以及作出額外披露；諮詢文件亦建議，把獨董的權力擴大，上市公司設立提名董事的提名委員會，須由獨董擔任主席，而大多數成員也要由獨董出任，由以往的自願遵守 ，改為強制遵守。

除此以外，港交所也希望貼近歐美正盛的ESG（環境、社會及管治）概念，要求上市公司董事會不能只有單一性別。港交所將要求上市公司董事會每年檢討多元化政策的進展。在《上市規則》修訂生效後，現時董事會只有單一性別的公司將有三年的過渡期，期間要委任最少一名另一性別的董事會。公司亦要制定可量化的目標及時間表，確保在董事會層面及所有僱員層面均達到性別多元化。

董事局多元化這一點，無容置疑是為了做好ESG，畢竟很多美國上市公司也被狙擊，被機構投資者股東在股東會加入議程關注相關問題，如貝萊德、亞馬遜等巨企也被股東逼做種族平權核查，改善社會不平等現象；其餘跟ESG相關的改革措施，包括要求公司制定反貪污及舉報政策、披露股東通訊政策，以及將刊發ESG（環境、社會及管治）報告的時限與年報看齊。

朱鎔基18年前說過，「如果香港搞不好，不但你們（港府官員）有責任，我們（北京中央政府）也有責任」，現在的國際金融中心，看似仍有險可守，但到底會否慢慢失去優勢，逐漸淪為dead body，大家姑且拭目以待，但反正我已看淡。

大灣區國舅爺

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