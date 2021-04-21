【本報訊】滙控（005）啟動重返亞洲策略，四名環球業務主管下半年由倫敦調港，彭博引述消息指，歐洲持續虧損並引致集團花紅池金額下跌，已令作為集團盈利引擎的大中華區高層感到不滿，新安排還可能導致滙報架構模糊、官僚作風增加及拖慢進軍中國步伐。報道亦預期，多名高管西向東移後，或會與本來工作高度自主的亞太區舵手王冬勝帶來磨擦，王對高層改駐香港令亞太區產生額外成本，亦表示不滿。

王年初積極培育廖宜建

不過，據本報了解，幾名環球業務高層調駐本港，日後支出照舊計入集團賬目，不會改為亞太區入賬，現時本港亦有少量集團高管駐紮，支出及編制亦不計入本港，情況就如2009年前滙控大班紀勤，將行政總裁常駐辦公室由倫敦搬來港，隨後亦有一批集團策略及規劃高層西向東移，惟所有支出均皆列入總部賬目一樣。

另亦有消息向本報指，滙控多年來已實行垂直（業務分工）及橫向（區域分工）的雙線滙報制度，高層無論駐倫敦或香港，滙報機制沒變，不會因此構成衝突或模糊化。

彭博則引述知情人士稱，集團公佈四名高層改駐香港，適逢與年初該社報道王冬勝積極培育接班人的消息相和應，其一接棒大熱為滙豐亞太區環球銀行業務主管廖宜建，廖的垂直滙報對象，正是原本坐鎮倫敦即將調港的環球銀行及資本市場（GBM）聯席主管Greg Guyett，廖的橫向滙報對象為王。

報道亦透露，本月14日滙控舉行全球電話會議上，Greg Guyett主動提及是次調動非因亞洲營運不善，其言論證明倫敦亦意識到上述問題存在，故他希望肯定亞洲區員工表現及盈利貢獻的重要性。但彭博指，也有部份員工對更多高層駐港感到鼓舞。

滙豐發言人回覆本報查詢表示，亞太區是集團GBM、工商金融、財富管理及個人銀行等三大業務的長遠發展重點，環球業務主管常駐香港，反映集團對高增長市場的重視。滙控昨在港收報45.2元，跌1.95%。