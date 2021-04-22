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業績｜金沙中國按美會計準則 首季虧損擴大至逾2億美元 按年跌28%

2小時前
金沙中國（1928）首季淨虧損2.13億美元，較去年同期擴大。

金沙中國（1928）公佈季績，按美國公認會計原則，今年首季淨收益跌至7.71億美元，接年減少4.6%；淨虧損2.13億美元，按年擴大逾28%，去年同期為1.66億美元。至於經調整物業除稅﹑息﹑折舊及攤銷前盈利（EBITDA）為1億美元，按年升49%。

期內資本開支達2.91億美元，包括於澳門2.68億美元的建造、發展及維修活動。澳門威尼斯人項目淨收益按年升7.9%，至3.4億美元；經調整物業EBITDA升67.3%，至8,200萬美元。倫敦人項目淨收益為1.37億美元，按年跌19.4%；經調整物業EBITDA虧損2,300萬美元。

巴黎人項目淨收益按年跌38.3%，至8,700萬美元，經調整物業EBITDA虧損800萬美元。

金沙控股股東LVS主席兼行政總裁Robert G. Goldstein表示，對整個旅遊及旅遊消費市場最終得以復蘇仍然充滿信心，但疫情相關的旅遊限制（特別在澳門及新加坡）繼續限制到訪人數，並令集團目前的財務表現停滯不前。

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