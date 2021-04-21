早前筆者曾提及近年港股估值提升，背後的原因包括了白馬股的興起及投資群的轉變（多了內地投資者），在這裏筆者想再作補充。

在數年之前，中國市場仍然屬於「春秋混戰」時代，各行各業的形勢都相當分散，由於滲透率仍低，大企業、小企業紛紛積極搶佔市場，百花齊放。但到了今時今日，中國市場已漸漸進入「戰國」局面，小型公司不斷被大公司吞併或淘汰，大公司則越做越強。為何會有此情況？原因之一，是近年中國政府一直致力加強環保政策，今年更向外承諾將在2060年實現「碳中和」，預料未來的環保力度只會有增無減。換言之，很多行業的營運都要配合新的監管，成本自然增加，要提升產能更不是易事，一定要符合當局標準才行。

另一方面，疫情也加速了這種形勢的發展，其實不只是中國，環球很多國家也如是。有分析指，疫情引發的供應鏈中斷很可能不是短暫的情況。須知道很多中國的中小企只專注在地區發展，而疫情的進展及政府的回應措施均難以預測，一旦恰恰身處疫情的重災區，中小企業便有可能一蹶不振，甚至消失於市場；相反，大企業的業務往往較為分散，在面對疫情時也更有韌性。

強者越強 估值提升

在以往，由於行業內的競爭對手眾多，只要遇上原材料價格上升等問題，企業都難以將成本轉嫁予消費者。但經歷一輪整固後，市場只餘巨企互相爭鳴，也更有議價能力，這解釋了為何很多行業的估值都有所提升。

除了市場的經營環境有變，投資者行為也是決定性因素之一。相對於國際投資者，內地投資者喜歡短炒，他們若相信企業的長期增長前景，往往都願意給予近似A股的較高估值。

相反，他們對於市場的弱者更傾向不屑一顧，較少有意識地尋找價值或撈底。這便解釋了為何不在基準指數名單的上市公司，交投越來越低沉，而大型企業則持續地受歡迎。

整體而言，筆者認為港股的估值有望進一步提升，但不是說所有股票都升得有道理，宏觀經濟走勢只是我們的投資考慮因素之一，精心地挑選有望跑贏大市的股份，才是我們的投資宗旨。

鍾秀霞

安聯投資高級基金經理