【本報訊】隨着全球經濟重啟，用戶渴望外出消費，美國網上串流平台Netflix今年首季全球付費新增訂閱戶人數不足400萬，遠少過市場預期的625萬，惟低處未見低，公司預料今年第二季新增訂閱戶僅100萬。Netflix聯合創辦人兼行政總裁黑斯廷斯於績後的分析員電話會議，沒給出實際催谷業績和用戶數目的新招，只是估計最快下半年才回復增長，拖累該股周三早段大跌7.7%至507.3美元。

過去數月，Netflix一直預警新冠疫情消退後，公司爆炸性的成長將會放緩，但公司今年首季業務面臨如此急劇停滯，讓市場感意外。去年疫情大流行，各國實施封城和居家禁令，帶挈Netflix去年首季的全球新增訂閱戶錄1,576.6萬，為歷年來最多。黑斯廷斯昨日向分析員形容，公司業務於過去10年來擴張過程暢順，現在有點不穩定，但他沒說當經濟全面恢復後，全球付費新增訂戶人數的預測數字。

稱用戶隨疫情「提前增加」

Netflix去季只新增了398萬訂閱戶，全球付費訂閱戶為2.08億。去季盈利為17.1億美元，或每股盈利3.75美元；收入為71.6億美元，表現則勝市場預期。黑斯廷斯於電話會議承認，去年新冠疫情爆發初期，新增訂戶及用戶收看率均錄得強勁增長。不過，去年聖誕節後，美國和其他國家的斷斷續續實施封所與經濟局部重啟措施後，令去年初疫情帶動的急劇增長不復見。

Netflix致股東函件中亦提到，公司全球付費新增訂戶數目增長放緩，主要歸咎於新冠疫情，讓新增用戶人數「提前增加」，今年上半年的新增內容量減少，因為部份大牌節目和電影延期播放，並非與網上串流平台的激烈競爭有關。

多家競爭對手加入戰團

事實上，疫情期間多間公司均加強網絡影片業務，如迪士尼的Disney+和Hulu、AT&T的HBO Max、Apple TV+、Amazon Prime和Comcast NBCUniversal旗下Peacock等。黑斯廷斯於電話會議提到，Netflix的主要競爭對手不只是廸士尼，而是傳統電視頻道及YouTube，來季將提升資源於南韓、日本和印度等製作連續劇和電影。Netflix營運總監Greg Peters於會議上指，公司將繼續測試打擊用戶密碼共享。

《華爾街日報》昨日指出，儘管肺炎疫情持續，已經接種疫苗的美國消費者不會選擇「宅在家」，而是外出消費。航空公司憧憬今年夏天恢復旅遊，紐約和洛杉磯等州份的電影院重開，還有美國餐飲和旅遊業陸續增聘人手。隨許多國家開始接種疫苗，取消居家令及封鎖措施後，Netflix已不可輕視其他網上串流媒體的劇烈競爭，今次業績是對公司一個潛在警號。