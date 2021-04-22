自農曆新年至今，本港豪宅樓市迅速復甦，推動發展商都積極部署推售。嘉華國際（0173）旗下啟德現樓項目嘉匯，最新委託美聯頂層複式單位。嘉華國際營銷及市場策劃總監溫偉明指，除了招標發售嘉匯複式戶外，亦計劃今年推出嘉林邊道5伙花園洋房單位，料多為第三、第四季推出。

嘉匯3伙頂層複式戶招標，美聯住宅部行政總裁布少明指，項目8座37及38樓B室於2018年曾經錄得逾1.09億元成交，實用面積2,065方呎，呎價高達5.36萬元，因此對全盤僅餘的3伙頂層複式戶有信心。該3伙頂層複式戶分別為8座37及38樓A室、9座37及38樓A和B室，實用面積分別為1,835、1,994及1,975方呎，並分別連接470、450及412方呎平台，都為四房雙套單位。

其中9座37及38樓B室會作為示範單位開放，實用面積1,994方呎，望啟德跑道區海景。單位下層為客飯廳、廚房、平台位置以及工人房，而上層則為住宅區，所有房間皆面啟德海景。不過，目前跑道上各個發展商發展項目仍未落成，因此海景仍然一覽無遺，惟日後隨跑道項目逐一落成，有機會遮蓋不少海景，或豎起一棟棟大樓將景觀間開。

溫偉明又指，集團亦正部署推出錦上路上蓋項目，原先預計於今年年中推出，目前仍然希望於年內推出，並應該會為第三及第四季。另外啟德另一新盤嘉峰匯，溫偉明指至今已經沽出約850伙單位，套現超過95億元，有約300多伙單位待售。

雖然認為近期樓市熾熱，市場交投暢旺，但溫偉明指交投仍然未回復到幾年前水準，此刻港府重提一手物業空置稅，雖然算是無可厚非，但數據已經反映樓市復甦未如理想。溫偉明指，其實未見行內有「hold貨」的情況，積存的貨尾單位，只是市場需要時間消化，反而港府未能根本上解決供應問題，才能解決香港的住屋問題。

此外古洞北發展區首幅政府官地明日截標，溫偉明指集團對該區發展走勢看好，對於入標表示仍在「計數」。溫偉明認為，香港與深圳僅一河之隔，兩者不應該就規劃上出現爭論，而古洞北與深圳地域接軌，港府應儘快大力發展，亦吸引內地居民到港居住、工作或甚投資。

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