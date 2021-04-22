樓價越升越癲，創新高再度成為常態。中原地產伍錦基表示，將軍澳東港城2座極高層B室，實用面積463方呎，2房間隔，向東南望銀線灣海景，業主上月叫價820萬元放盤，最後零議價沽出，呎價17,711元，創屋苑分層呎價新高。原業主1997年10月以456萬元入市，持貨24年獲利364萬元。

值得留意的是，東港城對上同類成交2座中層B室，上月以750萬元賣出，由於望樓景，故價錢平很多﹔參考銀行網上估價，兩單位雖然同座同室，但估價相差甚遠，高層單位估價878萬元，中層單位估價僅765萬元，兩者相差足足「1球」。

香港置業劉浩勤形容，將軍澳樓市已進入「大陽春」，截至今天，今年首4個月錄得1,697宗二手成交，較去年同期1,035宗急升6成﹔而該區今年樓價已上升約3%至5%﹔他又指，二手開始缺盤，以熱門上車屋苑將軍澳中心為例，現時800萬元內有樓睇的單位已沒有。將軍澳4月暫錄得332宗，維景灣畔及將軍澳新都城最旺，各錄得27及26宗﹔其次是將軍澳中心錄19宗。

太古城4房海景戶賣2,450萬

鰂魚涌太古城再錄大額成交。中原地產王秀芬透露，太古城4月暫錄得27宗成交，最新青松閣高層H室，實用面積1,114方呎，4房套間隔，坐享全海景，以2,450萬元易手，呎價21,993元。買家屬用家，鍾情單位坐享單邊全海景。原業主1989年6月以150萬元買入單位，持貨32年，勁賺2,300萬元，單升值超過15倍。

青衣業主醞釀反價

美聯物業李貫甡表示，該行新近促成青衣曉峰園二手成交，一位區內客鍾情屋苑間隔實用，日前斥1,000萬元購入高層3房套單位自住。他補充，青衣區本月暫錄逾70宗二手買賣，交投暢旺，議價空間收窄至1%至3%，個別業主睇好後市醞釀反價。

剛成交的曉峰園1座高層A室，實用面積755方呎，3房套間隔，向西北享內園及山景。李貫甡稱，原業主開價約1,100萬元放售上址，由於景觀不俗，間隔四正，而且附企理裝修，吸引區內客洽商承接。客人本身居於同區屋苑，一直有留意曉峰園3房戶放盤，惟數次錯失心儀單位，故是次加快入市決定。單位最終以1,000萬元成交，呎價13,245元。原業主於2000年4月以約390萬元購入上址，獲利610萬元。

嘉峰臺3房賣865萬創新高

富誠地產黃偉祺表示，牛池灣居屋嘉峰臺4座高層H室，實用面積592方呎，3房間隔，以865萬元連地價成交，創屋苑歷史新高價。原業主2015年11月以600萬元購入，6年賺265萬元離場。

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