【本報訊】「富豪飯堂」福臨門第三代太子徐德強財困多時，上月申請債務重組，有專欄作家昨日不點名暗示「大劉」劉鑾雄早年拒絕借錢，又撬人二廚。大劉澄清沒有向福臨門廚師挖角，又指當年徐德強向他借錢時無計劃還，才拒絕借錢，大劉亦勸過他申請破產，不要再累積新債。

被勸申破產 勿添新債

專欄作家周顯於《明報》撰文，評論徐德強作債務重組，令多名債主變苦主，文中提及「據說最聰明的是某位頭文字『L』的富豪，在貴賓房一聽到『借錢』二字，非但不借，還撬了其二廚，作為他的家廚，從此絕足不去」。

大劉發言人澄清，早年徐德強曾經前往大劉的辦公室，當面拜託劉借錢，但被問到有甚麼還錢計劃時，「徐先生當場被嚇至目瞪口呆」，大劉才沒有借錢。事件後約一年間，大劉如常前往福臨門用膳，而在其中一次用膳時，徐德強在貴賓房門口又向大劉借錢，大劉便「勸他申請破產，不要再累積新債」。

發言人亦澄清挖角說法，指大劉在福臨門點了乾炒牛河，發現水準不及之前的一成，查問下方知道乾炒牛河由一班新廚師製作，一班舊廚已被辭退。大劉大嘆其「儍仔」，辭退了一些廚藝精湛的好廚師，約兩個月之後，這班被福臨門辭退的廚師，便成為了大劉的家廚。