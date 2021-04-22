疫情下國際旅遊無期，國泰（293）計劃陸續關閉海外基地，今天出發內部通知，決定關閉加拿大機師基地，並著手研究關閉紐澳地區基地，稍後時間亦會檢視歐美基地。

國泰向員工發放通知，已決定關閉加拿大外站，會根據當地勞工法例，與當地機師未來安排進行商討。國泰強調，「這不是一個輕率決定」，亦不代表當地機組人員能力有問題，公司希望盡可能保留人才。

通告又指，會展開研究西南太平洋基地的情況，已去信澳洲及紐西蘭機師，就關閉當地基地進行諮詢。同時該公司會在今年稍後時間，對歐洲和美國的機師基地進行評估。

未就澳紐作出決定

國泰回應指，現階段只是一項建議，現時並未就澳洲及紐西蘭外站作出任何決定，公司會誠意與員工進行諮詢，並盡快完成整個諮詢程序。國泰又強調，並未就其他地區的外站作出任何決定，而所有駐外站的客運機隊機師，自去年5月起已暫停職務。

短期恢復駐外地員工回港

在通告中，國泰指，會分別檢視每個區域的具體狀況和生存能力，來決定關閉、維修或重組基地，明白過程會對都有機組人員及其家人帶來焦慮，對此感到抱歉，公司會盡快完成評估程序，並盡可能做到透明及減少不確定情況。而近幾個月收到很多外站員工希望回港工作，該公司在短期內恢復有關安排。

國泰重申，疫情持續對航空業造成毀滅性影響，現時公司保持現金的措施維持不變，但必須繼續審視所有業務，「以確保我們能在這場史無前例的全球危機中保持競爭力」，會在適當時候進一步通知。

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