本港今年1至3月經季節性調整的失業率為6.8%，好過市場預期的7.1%；就業不足率由4%下降至3.8。失業人數較上一期減少1,800人。

統計處公佈，總就業人數由去年12月至今日1月的361萬人，上升至今年1至3月的361.4萬人，增加約4,000人。同期總勞動人口亦由387.2萬人上升至387.4萬人，增加約2,200人。失業人數亦由26.16萬人下跌至的25.98萬人，減少約1,800人；同期的就業不足人數就由15.46萬人下跌至14.84萬人，減少約6,200人。

與上期比較，在今年1至3月間，很多主要經濟行業的失業率均見下跌，其中零售、住宿及膳食服務業，以及人類保健活動業有相對明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於樓房裝飾、修葺及保養業、餐飲服務活動業，以及藝術、娛樂及康樂活動業。

按行業劃分，與消費及旅遊相關行業，即零售、住宿及膳食服務業，合計的失業率較上期減少0.4個百分點至10.7%，其中餐飲服務活動業的失業率，由14.1%下跌至13.3%。同時，人類保健活動業的失業率明顯下跌。其他行業的失業率變動不一，但幅度大致輕微。

延長晚市堂食助消費

中大商學院客席教授冼日明表示，失業率回落主要由於食肆放寬堂食時間，略為帶動零售市道，市民亦出現「飢餓消費」現象，開始由去年購買防疫及必需品，改為買更多物品，推動就業人數增加。

對於失業率趨勢，他指未來要視乎「人流、物流、金流」，即訪港人數、運輸及來港投資情況，三者仍未見到顯著回升，主要是疫情未足以令政府通關，疫苗接種率亦未算高，估計未來3個月旅遊業都無起色，失業率難以進一步回落。

黃傑龍：餐飲業減人手最壞已過

稻苗學會會長黃傑龍認為，早前餐飲業在第四波疫情經歷過較長時間的晚市禁堂食，現在已有所放寬，相信該行業失業率最高點已過，不過現時營經環境仍未樂觀，「距離餐飲業Full Power完全開工起碼有3成差距，生意都差3成，老闆用人都好審慎」，料人手短期內都是「人搵工」狀態，工資上升幅度不高。他估計，今年經濟仍要靠本地消費支撐，只要疫情繼續穩定，失業率都有望改善，「純粹靠本土都生存得到，但真係唔好有第五波。」

對於早前政府計劃推動「疫苗氣泡」，要求餐廳員工完全打疫苗及只可使用「安心出行」才進一步放寬食肆時間，黃傑龍指出，有關措施實施難度高，希望政府能平衡各方聲音，「安全得嚟容許做多兩個鐘」，才會對改善失業率有幫助。

政府：行業復蘇步伐不一

勞工及福利局局長羅致光表示，由於不同行業的復蘇步伐不一，加上訪港旅遊業依然低迷，勞工市場在短期內或仍會面對挑戰，但如果本地疫情持續受控，面向消費者的經濟行業的經營環境將可改善，應有助紓緩勞工市場的壓力。

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