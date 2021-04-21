自肺炎疫情舊年全球大爆發後，各地民眾的消費習慣從線下轉到線上，加速咗電子商貿嘅發展。由於小家電需求上升，JS環球生活（1691）較早前交出一份相當亮麗的業績，其後股價表現亦一直跑贏大市。

JS環球生活去年純利急升7倍至3.44億美元，大幅優於市場預期2.78億美元，更建議派末期股息每股0.2661元。期內集團總收入按年增加39%至41.96億美元，經調整EBITDA按年增63.5%至6.63億美元。毛利增加54.7%至17.43億美元，毛利率為41.5%，按年提升4.1個百分點。按地域劃分，中國市場收入按年增13%至14.39 億美元，北美及歐洲市場大增51.6% 及1.04倍，至22.1億美元及4.51億美元。

JS環球生活今年利潤雖然將受原材料、貨運成本及關稅等影響，不過估計其增長強勁有助抵銷利潤受壓嘅負面影響，加上公司有採取措施維持利潤，包括提價、改善產品組合、提升協同效應、減少包裝量並將生產線由中國移至其他東南亞地區等，其業績表現強勁反映其增長策略見效。

自集團公佈業績後，多間大行調高其投資評級及目標價，主要係大行預期集團2021至2023年盈利複合長可達三成以上，現價估值吸引，大行給予其平均目標價喺30元或以上，建議現水平吸納，跌穿21元止蝕，上望目標26元，中長線目標30元。

古天后