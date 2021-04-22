滙豐加大亞洲財富管理業務投資，香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，財富管理是該行亞洲增長策略的重要支柱，未來五年將投資35億美元加快增長，並會增聘5,000個財富管理專才。

另外，滙豐向「尚玉」客戶推出私人市場投資服務，開放過往僅予機構投資者和私人銀行客戶的投資產品，包括私募股權、對沖基金、新債認購、股票大手交易和私人配售結構投資票據。

私募股權和對冲基金方面，客戶可以涉足環球私人房地產投資，以及私人銀行領域其他受歡迎的對沖基金。相關投資不設本金鎖定期或追加資金的要求，費用為交易金額的0.95%，有首次認購費折扣。固定收益投資方面，門檻最少100萬元，並提供ESG綠色債券，未來客戶可透過網上銀行認購私人配售的投資。

股票方面，尚玉客戶可在今年下半年進行股票大手交易，以折讓價格大手購買上市公司或其主要股東所出售的股票。此外，可按個人需要制定結構投資票據，選擇追蹤香港股票、美國股票、主要指數或定制指數，最低投資額為50萬元。

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