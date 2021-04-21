要數今年表現標青的行業，不得不提航運股，海豐（1308）今年累升約6成，而龍頭中遠海控（1919）較遲發力，但都累升3成，現已是2,000億市值，恒指5月正式改革後，都是染藍黑馬。

3年前佢哋全購東方海外（316），躍身成為全球第三大，由於最後收貨收了9成幾股權，但又想維持上市地位，所以就批咗畀幾個信得過的「獨立人士」，其中一個就係誠哥的長和（001），接了3,122萬股，剛好是4.99%股份，雖然目的係毋須申報，但只要用CCASS一看就知，誠哥係用滙豐金融證券持有，這三年來都紋風不動，直至上周三，東方海外在開市前有大手上板，每股作價110元，才有消息傳出係誠哥減持，早兩日睇返滙豐金融證券的持股，果然係減少了775萬股，跟上板的股數脗合。

自當年批股復牌後，東方海外的股價未好過，由停牌前的82.55元，4日內就跌穿50蚊，其後遇上貿易戰及肺炎疫情，經濟仆直，航運股梗無運行啦，股價長期在廿零三十蚊浮沉，直至去年底傳出有疫苗，股價才展開大升浪，一月時股價破百後宣佈配股，青冰仲以為係誠哥食糊，原來係大股東以先舊後新配股，作價81.8元，令街貨乾上加乾。經過兩個月整固後，上月全年業績宣佈豪派末期息加特別息，折合約10.6港元，股價兩星期內就爆上153蚊，之後誠哥便出手減持。

幫誠哥計計數，3年前以78.67元接貨，斥資24億元，這些年收了16蚊股息，約5億港元，上星期在110蚊沽了四分一貨，其實已收回超過一半成本，沒有悉售可解讀為惜貨，對航運業前景有信心，加上仲有10蚊息下月除淨，實在唔急清貨啫，如果戰友有持貨，仍可放心揸，直到誠哥再沽，就要跟住食糊喇。

青冰

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