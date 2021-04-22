新界東北發展規劃超過20年，終於將在2021年推出首幅古洞北住宅地皮，成為整個古洞北地區首幅政府官地招標。地皮將於4月23日，即本周五截標，市場估值48至60億元，每呎樓面地價最高見5,000元。

截標地段為新界古洞第25區地皮，位置鄰近新田及落馬洲，地盤面積約20萬方呎，最高可建樓面面積約120萬方呎。地段位處石仔嶺花園，鄰近粉嶺公路，約為粉嶺市中心及落馬洲口岸中間，交通配套相對落後，目前只有少量巴士前往，不過地段穿過粉嶺公路後有一座古洞街市購物中心，相信可以作為補給點。

中原地產測量師張競達指，項目發展密度較高，可發展成大型屋苑，為區內提供更多上車供應，相信地皮發展對推進北環線有幫助，地皮鄰近未來北環線古洞站，發展潛力高，對發展商具一定吸引力，預料可接獲約8至10份標書，惟古洞區發展需時，項目落成時，交通及其他配套或未必能即時配合，有機會令發展商出價相對保守，料每呎樓面地價約5000元，總值約60億元，預算單位落成後，實用呎價約12,500元水平。

最新港鐵公司(0066)亦公布批出北環線第一期項目興建古洞站的設計顧問合約予奧雅納工程顧問，以展開詳細規劃及設計工作。即相關工程將開始制定工程設計，擬備建造時間表、刊憲圖則、項目成本估算，以及與政府部門及其他持份者聯絡，包括地質勘探及現有設施勘測等前期工作即將展開。

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