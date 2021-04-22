特殊目的收購公司 （SPAC）的上市熱潮，開始在美國消退。根據SPAC Research數據顯示，截至4月21日為止，月內只有10間SPAC上市，對比3月同期的109間，激減90%。

美國證券交易委員會（SEC）早前傳將加強監管SPAC，或影響數百宗SPAC新申請，包括修訂針對SPAC的會計指引，早期投資者發行的認股權證可能不被視為權益、而是負債，此舉將打擊發行人及投資者回報。另外，已上市的SPAC及已合併之公司，亦必須重述財務業績。

金融顧問機構RSM LLP合夥人Anthony DeCandido接受《CNBC》訪問時指，SPAC交易基本上已停止，因公司要對認股權證進行評估，估值時亦需花費大量時間及資金，但很多公司缺乏經驗，並不熟悉這些程序。

美國銀行分析師周一（19日）發表報告指，4月數據反映散戶已回歸傳統投資，偏愛更成熟的公司，而非低價的投機性證券。

在監管部門打擊下，很多SPAC股價亦大幅下跌，由最大SPAC組成的「SPAC交易後指數」（SPAC Post Deal Index）亦抹去今年所有升幅，隔晚美股收報108.88美元，年初至今累跌17.3%。

其中，透過SPAC上市的電動貨車生產商Nikola，周二股價更大跌6.2%，收報9.65美元，跌穿招股價；上日收報10.29美元，盤後仍要跌0.29%，最新報10.26美元。

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