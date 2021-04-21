【本報訊】恒大汽車（708）今年1月曾宣佈向六名投資者配股籌集260億元，投資者之中包括京基集團創始人及董事長陳華。有內地傳媒指，交易是許家印間接方式出資承接配股貨。恒大汽車昨最低見58.8元，全日跌12.97%，報59.7元。

陳華出讓項目換股份

內地《財新》報道，恒大汽車與陳華的配股交易，實際是兩人商議，由陳華出讓京基地產位於深圳的在建項目「京基御景薈都」予中國恒大（3333），再將所得資金用於換取恒大汽車1.875%股權。惟昨日有本地媒體引述消息稱《財新》報道有誤。

報道引述業內人士估計，「京基御景薈都」項目未來可產生收益介乎20億至40億元人民幣，料許家印分散恒大汽車的股權，有利緩和資本市場因恒大汽車股權高度集中而對其股價的疑慮。

恒大汽車今年1月與六名投資者分別簽訂認購協議，以每股27.30元定向增發共約9.52億股新股，共籌集260億元，除了陳華外，其餘投資者包括內房開發商中洲集團創辦人黃光苗、王開國、深圳翠林投資董事長王忠明，各認購50億元。集團當時指所得款項淨額，將用作加強在新能源汽車產業的技術研發、生產投入、償還債務和一般企業用途。