就美國銀行股市值第三大的富國銀行（Wells Fargo），今年以來已結束本港研究部及減省亞太區人手的消息，富國銀行發言人引述該行聲明回應本報查詢指，為配合集團多年前已開始的精簡架構及提升效率工程，「預期未來一段時間會持續減省人手規模（expect to reduce the size of our workforce over time），方法包括透過自然流失、取消公開招聘職位及裁員（job displacements）。

聲明指，該行在業務覆蓋的眾多市場內，會進行人手縮減行動，但該行亦重申，「香港是富國銀行重要據點，我們承諾繼續在本港市場投入發展（remain fully committed to the market）。」該行將致力聚焦企業及投資銀行、商業銀行業務等領域，並為亞洲區內相關目標客群，提供業務發展的解決方案。

本報日前引述消息報道，去年第四季富國香港分行及亞太區，參與自願離職計劃及因出售資產而減少的員工約50人，今年以來該行已結束本港研究部，亦有財資業務銷售主管、炒房交易員及債券部等員工先後離職，縮減行動目前仍然繼續。

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