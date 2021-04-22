證監會與警方繼上月對一個涉嫌「唱高散貨」的集團採取聯合行動後，今天再就此展開跟進行動，並搜查了某香港上市公司的辦事處及其高層人員的住所，拘捕4人涉嫌干犯市場失當行為及欺詐罪行。

警方在調查欺詐罪行的行動中，於全港多個地點以串謀詐騙罪名拘捕3男1女，年齡介乎26至63歲。被捕人士包括該上市公司的3名高層人員，他們涉嫌串謀透過虛假交易盜用該公司資金，當中涉及超過1,900萬元。所有被捕人士現時被警方拘留以作進一步調查。有關調查仍在進行中。

無獨有偶，去年曾單日大瀉91%的恒益控股（1894）今早宣佈停牌，以待發出一份內幕消息的公告。

恒益控股(1894)為本地建築股，2018年10月於主板掛牌，上市價僅為0.85元。去年中旬遭「微信女」力推，又預告多日內將有大額收成，股價短短在一個月內拾級而上，曾炒上至6.25元。直至同年8月27日，公司公佈，控股股東HY Steel擬出售所持的74.26%股權，每股作價不少於1.95元。股價在翌日瀉9成。

HY Steel的擁有人為恒益主席、行政總裁及執董李沛新，其妻子劉麗菁及次子李嘉豪為公司執董，長子李嘉俊為非執董。去年公司曾遭人淋紅油及貼大字報。

事實上，該公司多名董事去年相繼跳船，包括民建聯副主席、立法會議員張國鈞，去年9月辭任獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員。

證監會與警方上月罕有對一個活躍且組織嚴密的集團採取聯合行動，代號為「合璧」。該集團涉嫌透過進行「唱高散貨」操縱計劃，即坊間俗稱為「微信女」騙案，不時以美女頭像欺騙隨機聯絡上的網絡散戶落叠。當時證監會與警方合共派出超過160名人員，聯合搜查全港27個處所，並在行動期間拘捕了12名人士，包括7男5女，年齡介乎23至65歲，包括相信是集團主腦及其黨羽，他們分別報稱為商人、裝修工人、退休人士、證券行職員等等，當中部份人士關係為夫婦、母子、同事等。

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