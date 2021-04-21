【本報訊】變種病毒在全球有擴散迹象，震散投資者對經濟復蘇前景的信心，加上受多隻藍籌接連配股「抽水」、本港科技股跟隨納指走弱等利淡因素纏繞，港股昨日急插513點，收報28621點，失守20線（約28631點）。市場交投偏靜，大市成交1,544億元。

分析指，港股4月開局至今仍缺乏方向，料橫行區底部28200將見支持；惟一旦納指繼續回調，或變種病毒令成熟國家疫情反彈、無有效疫苗作防護，股市便有大幅度沽壓。

受累疫情惡化，觸發昨日亞洲區內大部份股市下挫。市場憂日本政府宣佈緊急事態宣言， 日股挫逾2%，收報28508點；南韓股市跌1.5%，報3171點。A股相對靠穩，上證指數平收3472點；深成指微升0.3%，報14151點。

港股幾乎全線報跌，科技股成為重災區，「ATM」跌幅介乎2%至4%；快手（1024）盤中再創上市新低，全日跌3.7%，報237元。據內媒報道，快手將今年的電商交易總額（GMV）目標設在7,500億至8,000億元人民幣，較去年增加一倍左右。

內地未輕言放過科網龍頭，成為近來相關股份積弱主因之一。瑞銀中國策略主管劉鳴鏑發表最新報告稱，與2018年相比，目前內地對科網龍頭的監管屬結構性，隨着監管當局設定界限，他們「通吃」的能力將減弱。從中期去看，此會降低相關公司在岸業務的增長上限或縮短其可持續增長期，惟同時推動在新業務領域的創新與突破。

抽水潮持續 中燃配股籌120億

市場掟貨之際，北水大軍反趁低密密加倉，為連續四個交易日錄得淨流入，累計金額達198億元。單計昨日北水淨買42億元，並力掃遭大股東減持的安踏（2020），有31.7億元淨買盤撈底；該股大跌7.7%，報131.3元，失守配股價131.48元。

港股抽水潮未止，除安踏外，中國燃氣（384）亦配股抽水。銷售文件顯示，中國燃氣擬以先舊後新方式計劃配售3.92億股，每股配售價介乎29.75至30.75元，較昨日收市價32.7元折讓6%至9%，集資最多約120.5億元。集資所得將用於潛在收購中國城市燃氣分銷領域、擴大液化石油氣智能微電網業務等。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，外圍疫情反彈，令市場對經濟復蘇的憧憬出現戒心，打擊投資氣氛；技術走勢看，恒指4月份大多在區間上落，於50天線（約29185點）見明顯阻力，「投資者見到再上升空間不太多，傾向做短倉或者沽貨」。他又稱，恒指自Archegos爆倉事件後已逐步回升，料指數28200點有支持，目前可留意盈利具憧憬的教育股及五一黃金周概念股。