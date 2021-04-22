證監會主席雷添良今日（22日）出席論壇時表示，香港具有獨特的優勢，在國家推進綠色發展的計劃中，與內地互補，並將內地與世界各地之間的綠色金融資金流接通。證監會將與各地監管機構合作，推廣環境、社會和管治（ESG）及提升有關監管水平。

港交所（388）上市科首席營運總監兼政策及秘書服務主管伍潔鏇表示，港交所自2012年起鼓勵上市公司自願匯報ESG資訊，近年不斷收緊有關規定，至2020年起，要求公司須「不遵守就解釋」。最新數據顯示，只有3%的公司須作出解釋。

地球之友董事及綠色金融事務召集人張振宇表示，短期內ESG發展聚焦在人才方面，故夥歐洲金融分析師聯合會（EFFAS），將具認可的ESG專業資格引入香港市場，推出全港首個國際認可的環境、社會與管治（ESG）分析師認證課程，並設立首個獎學金以培訓相關人才。

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