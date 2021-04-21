【本報訊】市場投資氣氛隨疫情轉好，工商物業交投熾熱，當中亦不乏大銀碼物業成交。第一太平戴維斯最新報告指，本港首季工商物業成交宗數按季升1.2倍，並較去年同期勁升2.6倍；而成交金額達1億元或以上的「重磅」買賣，總成交額更錄約129億元。

不少投資者趁旺市沽貨現，其中佳寶食品超級市場老闆、有「豬肉大王」之稱的林曉毅最新以14.35億元售出位於葵涌的集團總部，市傳由美國投資基金承接。

持貨逾10年賺10.9億

據土地註冊處資料，葵涌葵喜街18至24號佳寶集團中心（前身為樂基工業大廈），全幢面積約29.17萬方呎，上月底以14.35億元易手，呎價約4,919元；較早前市傳叫價18億元大減3.65億元或約兩成。市場消息指，新買家為美國安祖高頓基金；據悉，佳寶將售後租回物業，新買家可享租金回報約4厘，即集團每月租金料涉約478萬元。

至於原業主林曉毅2010年6月以3.48億元購入上述物業，及後用作集團總部；現持貨逾10年，賬面獲利10.87億元，物業期內勁升3.12倍。

事實上，佳寶過去經常於淡市大手入市，惟去年則傳出放售逾十多項物業，近月屢沽大額物業，包括今年1月中沽出大圍積存街老人院，套現2.05億元。

此外，中原工商舖何芳表示，由「針織大王」羅定邦旗下羅氏地產持有、位於葵涌梨木道73號海暉中心，其中40個單位連車位新近以2.17億元易手，以總面積約53,995方呎計，呎價約4,018元。項目以現狀形式，部份交吉及部份連租約形式售出，而項目市值呎租約11元，即新買家料可享租金回報逾3厘。

葉氏化工大廈估值3億

事實上，羅氏早於2016年曾委託代理出售上述全幢物業，總面積達59,359方呎，當時意向價為2.31億元，呎價則約3,891元；換言之，物業最新成交呎價較四年前叫價高約3.3%。

世邦魏理仕最新透露，該行獲委託以招標形式，出售葉氏化工（408）旗下粉嶺業暢街13號葉氏化工大廈，地盤面積約12,895方呎，現為一幢六層高工廈，總樓面面積約63,897方呎；每層標準樓層面積約11,511方呎。

世邦魏理仕香港資本市場及私募投資主管周鎮邦指，參考近期區內同類物業，如川田工貿廣場二期早前以呎價約6,159元成交，料葉氏化工大廈市場估值約3億元，呎價約4,695元。

英皇國際（163）發公告指，最新售出觀塘鴻圖道82號全幢工廈新傳媒集團中心，樓高10層，總樓面面積約8.95萬方呎，成交價為5.08億元，呎價約5,676元。