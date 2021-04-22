第一太平（142，下稱一太）本月初績後最高價2.82元，現價2.65元，趁調整上車。一太是印尼華人首富公司，2013年歷史高價11.87元，現價跌剩22％，市值115億元，僅佔印尼Indofood （印尼：INDF）及菲國PLDT（菲：TEL，菲律賓長途電話）所共值206億港元，已較本身市值高出八成。

1）一太最近「出招」，上月尾自願公佈，由上月尾至2024年3月尾，3年內由場內回購公司股份7.8億港元，以公佈前股價2.3元計，可回購0.348億股，佔現有股數7.8%，回購目的是提升一太的股份價值。回購計劃的一部分，是公司承諾經常性盈利撥出25％用作派息。

股份回購期長達3年，但公司似乎急不及待，上周四至今日，日日回購，共370萬股股，最高2.71元，最低2.55元。

2）2020年，一太營收556.2億元（港幣．下同），按年微跌6％；純利15.73億元（當中非經常項目只佔1.6億元），扭轉2019年見紅19.8億元局面。旗下印尼Indofood去年多賺32％，菲國PLDT多賺8％。

預測PE 6.1倍

3）2021年，一太盈利預測18.6億元，增18％，PE 6.1倍；過去6年，平均PE 29倍。今年預測PB 0.43倍，較6年平均0.74倍折讓42％。

4）一太估值較同系股及同類股（一太可視作食品股）明顯偏低。Indofood 預測PE 9.3倍、PB 1.21倍；PLPT 預測PE 9.7倍、PB 2.04倍；日清食品（1475）PE 20倍、PB1.58倍；3隻台資食品股康師傅（322）等平均PE 17.3倍、平均PB 3.18倍。

＊一太現價2.65元，目標PE 8倍，目標價3.48元，潛在升幅31％。

同場加映：近期國內水泥價漲，利好水泥股。龍頭揀海螺（914），龍尾吼西部水泥（2233）。西泥市值71億元，只及海螺的2.3％。

西泥去年賺15.6億元人幣，跌2.41億元人幣（跌13％），受外匯損失1.5億元人幣所累，今年應無同類項目，加上行業受惠於建造業對水泥的強勁需求，西泥盈利預測增長20％，至18.7億元，PE低至3.1倍。現價1.31元，目標PE 4.5倍，已可見1.83元，潛在升幅45％。

第二大股東海螺，6年前以每股1.69元提私有化西泥，但保持上市地位。西泥現時條件，已遠勝6年前，可憧憬再提私有化，當然出價並非止於1.69元。

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