工商旺市持續，投資者趁機沽貨。「磁帶大王」陳秉志近月頻頻沽貨套現，最新則以逾7,590萬元沽出指標甲廈中環中心一單位，較叫價大劈逾兩千萬元。

市場消息指，中環中心3902室，面積約2,175方呎，原業主陳秉志最初叫價約1.01億元放售，新近減價2,535萬元或約25%，至7,590.75萬元獲承接，呎價約3.49萬元。

翻查資料，陳秉志近月密密出貨，包括上周以6,266萬元售出同廈同層一單位；料連同最新成交，陳秉志今年已暫套現逾10億元。

盛滙1,660萬沽上水舖 年半賺逾「三球」

隨着疫情轉好，市場普遍預期兩地通關指日可待，有投資者偷步於熱門地區入市。盛滙商舖基金最新以1,660萬元，售出「水貨城」上水一地舖；據悉，新買家看好該區舖位租售價將會回升。

盛滙商舖基金創辦人李根興指，上水新勤街27至35號新寶大廈地下D舖，面積1,200方呎，基金原叫價2,200萬元放售，最新減540萬元或24.5%，至1,660萬元獲承接，呎價約13,833元。上述舖位由食店以3.6萬元承租，租金回報約2.6厘。

李根興續指，買家看好上水舖租售價將於通關後回升，因而入市。至於該基金於2019年6月以1,338萬元買入上址，持貨逾一年半，賬面獲利322萬元或約24%。

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