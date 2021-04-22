平保（2318）公布首季業績，截至3月底止，壽險及健康險新業務價值按年升15.4%至189.80億元（人民幣．下同），勝市場預期；純利升4.5％，至272.23億元 。剔除短期投資波動等項目後，反映核心業務的營運利潤為391.20億元，按年增長8.9%。期內，個人客戶數超2.20億，較年初增長1.0%；其中持有多家子公司合同的個人客戶數8,457萬，佔比提升至38.3%。

集團披露，對華夏幸福相關投資資產進行減值計提及估值調整金額為182億元，對稅後歸屬於母公司股東的淨利潤影響金額為100億元，對稅後歸屬於母公司股東的營運利潤影響金額為29億元。

內房華夏幸福今年2月債務爆煲，今日發公告稱，因流動性出現階段性緊張，新增債務本息金額70.32億元，至今累計未能如期償還總額達478.36億元。

平保持有華夏幸福25.25%股權，為第二大股東，早前於年報發布會上披露在華夏幸福股權和債權投資共540億元。總經理兼聯席首席執行官謝永林當時強調，540億元的風險敞口不代表實際損失，又指在平安九萬億資產中，出現幾百億風險敞口是正常的。

今年首季，集團保險資金投資組合規模達3.78萬億元，較年初增長 1.1%。首季淨投資收益率為3.5%，年化總投資收益率為3.1%，分別下跌0.1及0.3個百分點。淨投資收益368.2億元，升15.1%；總投資收益239.07億元，跌7.8%。

平保指，首季受香港股票市場修復上漲、市場利率波動及減值計提增加等因素綜合影響，投資收益同比略有下降。不過，得益於長期積累的優質資產及靈活穩健的權益投資操作，集團在目前的低利率環境下無需且無計劃提升保險資金投資組合風險偏好。

其他分部業務方面，產險業務利潤改善，綜合成本率為95.2%，按年跌1.3個百分點；營運利潤51.19億元，按年增15.2%。科技業務總收入238.24億元，按年增20.1%。

平安銀行營業收入417.88億元，增10.2%；淨利潤101.32億元，增18.5%。截至3月底，不良貸款率為1.10%，較年初下降0.08個百分點；撥備覆蓋率245.16%，較年初上升43.76個百分點。

分析：現價已初步反映撥備影響

光大新鴻基財富管理策略師溫傑指，市場對平保就華夏幸福債務爆煲作出撥備已有心理準備，對股價難免有不利影響，但相信現價已初步反映。此外，由於屬於一次性事件，且540億元投資相對整個3.78萬億投資組合不算大，若然平保明日股價大跌，反而可部署分段吸納，作中長線持有。平保今日收報86.2元，跌0.95%。

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