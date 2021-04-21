沙田有豪宅新盤招標，就是新地（016）旗下位於多石街33號的瓏珀山（St Michel），主打大戶市場，提供三至四房。樓盤位處半山，座落在多石配水庫以北，單位景觀有不同選擇，可遠眺水泉澳邨、威爾斯親王醫院或城門河景。地理上較為偏僻，雖然私隱度高、享翠綠園景，但附近沒有餐廳及商場，如何滿足日常生活需求將是買家一大難題。若想要大型商場，買家要以車代步，駕駛到鄰近的第一城或新城市廣場。有車固然到處去也方便，今次記者實測，在不駕駛、只步行15分鐘的情況下，瓏珀山住戶在衣食住行上有何選擇？

瓏珀山的地盤現時仍在施工，發展商預期物業於2022年5月落成。記者先在新盤入口，亦即多石街轉入，麥當勞叔叔之家的位置出發，拍攝時正值中午時分，一於尋找午餐好去處。打開Google Map，最近的餐廳要步行15分鐘到水泉澳邨廣場，另一個「更頹」的選擇則是步行13分鐘到威爾斯親王醫院的飯堂。新盤仍在招標，暫未有定價，如參考周邊同類型物業，預期呎價約2萬至3萬元。以這個豪宅價錢，瓏珀山住戶未必想嘆屋邨飯，但記者抱着求真精神，實測以新盤作起點，分別徒步至水泉澳邨及醫院的路況會是如何。

記者先由瓏珀山步行至水泉澳邨，有一條高架天橋接駁兩地點，毋須過馬路，最終全程只花11分鐘，比Google Map的指示15分鐘較為短。由於高架天橋是一條長命斜，記者行到氣喘，確實「唔行唔知身體好」。抵達水泉澳邨後，基本生活配套齊備，如餐廳、街市、超級市場、藥房、便利店以及診所等等。最後在一間越南餐廳填飽肚子，人均消費60元，價錢算合理。這裏亦有小巴或巴士由水泉澳邨開出，接駁前往第一城及石門一帶。

另一條路線，由瓏珀山步行到威爾斯親王醫院，以輕鬆步伐約13分鐘內到達。沿路經過圓洲角體育館、圖書館及社區會堂等社區設施。在交通配套上，瓏珀山位於第一城站及沙田圍站之間，分別步行大約16分鐘及10分鐘。交通配套不足，幸好屋苑提供1:1車位，這個安排又能否扳回一城？

新盤位處半山，會所的設施就顯得更為重要。樓書指出會所設有室內泳池、餐廳、宴會廳、gym room等等，亦設有室內及室外兒童遊樂場。會所連戶外園林，面積逾5萬平方呎。

項目分為兩期發展，率先推出的第一期合共提供196伙，主打三至四房，單位面積由942平方呎至1,521平方呎不等。繼早前推出40伙招標，最新銷售推出53伙，當中包括特色戶，於本月24日起招標。首推出的第一期包括Crown Tower、Queen Tower 1 以及 Queen Tower 2。景觀方面，樓盤以西望向水泉澳邨公屋景。樓盤以北望山景及配水庫，景色宜人，適合喜歡環境清幽的買家。如果買家想要開揚景觀，可能要等待第二期，因為座向正北，前方是威爾斯親王醫院，即使低層單位亦無樓宇遮擋。若買家對醫院景或屋邨景有所保留，就要好好研究樓盤座向了。

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