90後荃灣妹準備結婚，話自己後悔兩年前無抽億京映日灣，因為這個是荃灣最後一個新盤，令她冇得生於荃灣、長於荃灣。我覺得這是極之難聽的一句話，除非她是超醒，真身是發展商的打手，在硬銷樓盤，製造荃灣好似真是再無新盤的假象，否則她就是無知。你會問，荃灣邊度仲有新盤？我會問，你有冇錢？

知唔知楊屋道爵悅庭前身係乜？知唔知香港有幾多住宅物業是由工廈改建？冇錯，荃灣未來的新盤，不就是工廈改為住宅的項目，我敢打賭，荃灣未來新盤供應就集中楊屋道與橫窩仔街。我堅信發展商從來不做蝕本生意，新地 （016）已經做緊嘢，申請將安泰工業中心、王子工業大廈及亞洲脈絡中心等4幢工廈重建成住宅，估計提供超過1,000伙。在經紀眼中，極少出手的麗新都以8億元買入橫窩仔街的卓悅集團中心全幢，地皮屬綜合發展區，可重建住宅樓面面積逾10萬方呎。

從來「最後」、「唯一」、「轉頭業主反價」、「你唔買大把人買」都是銷售套路，真相是最後之後有全新項目，唯一之後有維壹，如果你𠵱家唔買，作為一個資深及出色的經紀，是永遠不會跟你說這句心裏話：「我好耐冇開單，你快啲買番間。」如果荃灣妹真是好鍾意荃灣，其實買樓不一定買一手，荃景圍啲樓唔使5球。

小師兄

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