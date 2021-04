【本報訊】就美國銀行股市值第三大的富國銀行,今年以來已結束本港研究部及減省亞太區人手的消息,富國銀行發言人引述該行聲明回應本報查詢指,為配合集團多年前已開始的精簡架構及提升效率工程,「預期未來一段時間會持續減省人手規模(expect to reduce the size of our workforce over time),方法包括透過自然流失、取消公開招聘職位及裁員(job displacements)」。

聚焦企業及投行等領域

聲明指,該行在業務覆蓋的眾多市場內,會進行人手縮減行動,但該行亦重申,「香港是富國銀行重要據點,我們承諾繼續在本港市場投入發展」。該行將致力聚焦企業及投資銀行、商業銀行業務等領域,並為亞洲區內相關目標客群,提供業務發展的解決方案。

本報日前引述消息報道,去年第四季富國香港分行及亞太區,參與自願離職計劃及因出售資產而減少的員工約50人,今年以來該行已結束本港研究部,亦有財資業務銷售主管、炒房交易員及債券部等員工先後離職,縮減行動目前仍然持續。