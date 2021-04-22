●思摩爾（6969）今年首季經調整純利為12.27億元人民幣，按年升升2.87倍。公司指，期內收入穩定增長，以及得益於集團的規模效應和產品結構的改善，但部分被約為48.3百萬元人民幣的以股份為基礎的付款開支所抵銷。

●中煤能源（1898）首季收入為444.42億元人民幣（下同），按年升61.5%；淨利潤為35.09億元，按年升4.41倍，每股收益0.26元。

期內自產商品煤銷量2,858萬噸，按年增長15.1%；買斷貿易煤銷量4,126萬噸，按年增長63.5%。公司煤炭業務實現銷售收入366.78億元，按年增長67.5%

●中海油（883）首季油氣銷售收入約483.4億元人民幣，按年上升21%，主要由於國際油價上升和銷量增加，期內平均實現油價為每桶59.07美元，按年增加20.5%；平均實現氣價為每千立方英尺6.71美元，上升5.3%。

中海油指，實現總淨產量1.38億桶油當量，按年上升4.7%，其中中國淨產量9,470萬桶油當量，升8.7%；海外淨產量則為4,300萬桶油當量，下降3.2%。資本開支達約160.4億元人民幣，下降5.1%，與開發項目的工作進度安排有關。

其他

●澳門統計暨普查局資料顯示，3月入境旅客顯著回升至75.45萬人次，按月增加76.7%，按年增2.6倍，但較疫情前的2019年同月仍減少77%；當中內地個人遊旅客26.8萬人次，按月增加10.5萬人次，增幅64%；留宿旅客佔40萬人次，按月增加近16萬人次；平均逗留澳門時間為1.4天，按月減少0.5天。今年首季的入境旅客共173.84萬人次，按年減少46%。

●ESR（1821）及加拿大養老基金投資公司（CPP Investments）擴大韓國收益合資經營企業規模至10億美元。兩間公司將合共增加5億美元的投資，前者佔大部分資本。

物業組合由ESR Kendall Square管理，由12個機構級別的現代化物流設施組成，總建築面積為77.46萬平方米。於2020年12月，集團將其中6項物業出售予ESR Kendall Square的韓國物流房地產投資信託基金。

●平安好醫生（1833）公佈，與A股上市的華潤三九達成戰略合作，合力開發雲端醫療會員個人電子雲藥箱，可一鍵購藥、取得醫生的用藥建議、病程管理服務等。

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