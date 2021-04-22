雖然樓市暢旺，但「蟹貨重災區」上水天巒仍見蝕讓。有內地豪客於十年前斥逾1.2億元大手掃入天巒4幢洋房，先後蝕讓離場。

中原地產譚永康表示，天巒洛卡諾大道單號屋，實用面積2,425方呎，附約1,406呎大花園，放盤時叫價約3,900萬元，議價後以3,740萬元沽出，呎價15,423元。新買家為用家，見單位價錢合理，即購入單位自用。原業主2010年以4,162萬元購入上址，持貨11年，是次沽出單位賬面蝕讓約422萬元離場。

有區內代理表示，原業主為一組內地客，當年豪擲逾1.2億元買入天巒4幢洋房，包括策馬特大道3間號碼相連的洋房，其中1伙去年10月以2,079萬元易手，較買入價2,756萬元勁蝕677萬元﹔另外兩伙放售中，2010年斥5,488.5萬元買入，現亦以蝕本價放盤，每間叫價2,600萬元。

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