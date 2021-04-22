近期除咗騰訊（700）同美團（3690）配股之外，連日有千億市值級別強勢股配股，隻隻一攤手板就拎走過百億，證明唔少大公司要錢多過要貨，同時亦吸走唔少市場上面好友嘅購買力。科技股之前逐隻打爆橫行區支持而下跌，已配股嘅美團同騰訊情況都有啲危危乎，最正路情況係步快手（1024）、京東（9618）後塵跌破前底，會唔會跌得深？要視乎類似韓國仔爆倉事件會唔會重演，所以要撈美團，都要等。

自動駕駛概念股近期大幅波動，美股嘅TuSimple同Luminar先因為Tesla煞車系統單意外而顯著下跌，周三再大幅反彈超過一成，TuSimple未收復招股價企穩，仍要觀望。穩健啲嘅加拿大輕型車生產商Magna其實都係受惠自動駕駛嘅股份，但有傳統業務盈利墊底，兼且有能力向自動駕駛進發。Magna亦會喺北美擴充生產，同剛剛放棄做手機嘅LG成立合營生產電動車，亦有同激光雷達LiDAR供應商Innoviz同電動車企Fisker合作。

Magna喺ADAS、LiDAR嘅合作同發展由2016年報已經開始披露，比起小米（1810）造車轉埋個logo，人家閒閒哋早咗6年喺自駕領域起步。

因為傳統造車業務關係，加上自動駕駛佈局未開始反映喺收入，Magma近年未見明顯增長，2016至2019年每股盈利喺5美元樓上，上上落落，舊年因為疫情關係銷售下跌，但第四季已復蘇，單季收入按年升12%，盈利更升7成。以2019年嘅正常市況計，市盈率得17.3倍。而直至2023年嘅公司預測亦只係每年單位數收入增長。如果以TuSimple預測2024年投產嘅話，2024年開始先係主菜。

有韓媒之前傳Magna同LG嘅電動車合營將會參與Apple Car生產，消息真確度有疑問，但Magna北美擴產就符合美國本土生產大方向。

絕對係估值未反映自動駕駛而有實務嘅車股，值得持有。

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