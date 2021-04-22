大額豪宅交投暢旺。市場消息透露，上水雙魚河豪宅ST. ANDREW’S PLACE雙號屋，實用面積3,945方呎，連5,616方呎花園，附設私人泳池，剛以約7,000萬元易手，呎價17,744元，較屋苑8個月前對上一宗成交呎價貴24%。據土地註冊處資料，原業主透過公司持有該獨立屋，於2011年斥6,380萬元買入，持貨10年賬面獲利620萬元，升值近一成。

上水St. Andrews Place是區內具名氣的大碼洋房屋苑，位置隱蔽，備受重視私隱的豪客歡迎，住客星光熠熠﹔業主中包括天王黎明，早於2007年以4,800萬元購入B型屋，自用至今。除黎明外，其他名人住客包括林夕及鷹君集團的羅氏家族成員等。而今次賣出的雙號屋，與黎明持有的獨立屋只有一屋之隔。

ST. ANDREW’S PLACE對上一宗成交已是上年8月的事，當時一幢實用面積3,344方呎的單號洋房，以4,800萬元賣出，呎價14,354元。原業主2012年以5,900萬元購入，財困才急於蝕讓賣樓，賬面勁蝕約1,100萬元。

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