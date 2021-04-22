喺風雨飄搖嘅日子，《蘋果》記者繼續堅守崗位，為社會報道各種真相。《蘋果》財經組記者陳新政、陳雪蕾以及梁延宇，去年在《墮WhatsApp騙局苦主輸55萬 誤信炒股群組上午買貨下午急跌》一報道中，深入拆解「微信女」如何透過社交平台欺騙苦主買入妖股的中伏經過，奪得第5屆「恒大商業新聞獎」最佳商業新聞報道獎（影像組）銀獎。

3位得獎記者提到，「微信女」近年在香港非常流行，騙徒以各種手法博取苦主信任，其後推介以高價買入細價股，買入後股價極速大跌九成。這種行騙手法在坊間已流傳一段長時間。《蘋果》率先報道當中內幕及整過行騙過程，但奈何政府及相關機構在當時監管不足。直到上月，證監會聯同警方終於拘捕「唱高散貨」集團，足見為社會報道真相嘅重要性。

《蘋果》未來會繼續為廣大讀者披露及拆解金融市場黑幕，亦希望大家繼續支持《蘋果》揭露真相。

重溫得獎作品：

【炒股騙局】新移民親述WhatsApp群組中伏四部曲 單日輸50萬：蝕咗廿年血汗錢

https://bit.ly/3arQjp6

【炒股騙局】假扮黃國英派貼士推「搭棚股」 冧價後叫入鼎石

https://bit.ly/3avx4uJ

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