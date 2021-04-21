美國10年期國債孳息率上升，擔憂通脹過熱等話題成為了今年的熱門字眼，令到股市、債市出現波動。早在去年底，我們在分析今年的債券走勢時已經預期今年最大的風險之一，是對通脹升溫的預測，並且看到希望在債市穩健投資的投資者沒有得到穩健回報，反而高風險投資者卻因資金避險而得到補償。這說明了希望只是透過純粹利用投資級別債券將「風險降到最低」這個單一概念並不能達到資本保值的目標。

要解決這個問題，我們需要先清楚風險來源。孳息率和債價是呈反比，當利率波動上升時，本來對利率敏感的債券會變得更敏感，這亦是常說的存續期風險（duration risk）。在過去10年的數據顯示，投資級別（IG）債券的平均存續期有一直上揚，而高收益級別（HY）債券則相反，顯示了投資級別債券對利率風險更敏感。此外，在整體的IG債券指數與HY相比，存續期風險並不是唯一上升的風險，信貸風險跟隨，模糊了HY和IG之間的界線。

可改善組合風險回報

再者，在去年底流動性過剩情況下，有不少邊緣IG發行商能進入資本市場。BBB級別債券由2011年佔IG債券整體少於29%，升至去年底超過48%，導致IG債券的質素更參差，IG債券亦不像以往那樣「安全」。這個情況對於HY市場就正正相反，2011年BB級別和CCC級別或以下的債券佔整體HY市場分別為38%和30%，而去年底則為51%和16%，而墮落天使債券的穩步流動或許還有助改善全球HY過去10年的平均信貸質素，令HY債券成為更高孳息、更高質素的選擇。

雖說「魚與熊掌不可兼得」，但我們仍是可以在兩者的光普上選擇最好、最適合的。若然以上的情況維持，兩個債券的指數都在同樣息差的情況下同樣昂貴，經濟復蘇和市場流動性充裕，支持兩者趨勢。因此，最理想的選擇就是BBB/BB級別的債券，可以同時兼顧IG對利率風險最不敏感的部份和HY信貸品質最高的部份。在現有的IG投資組合中加入適量的HY將可改善組合的風險回報，同時減輕利率上升和信貸惡化的影響。

星展香港投資總監辦公室（北亞區）