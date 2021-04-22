隨著智能手機及網絡技術升級，支付技術也逐漸走向「無現金交易」，由Apple Pay、支付寶、微信支付，到虛擬銀行，我們都是透過手機交易，在屏幕看數字變化，無須數錢及找錢。

投資者尋找相關的概念股時，往往只想到美國的 Visa、Master Card、PayPal，以及新派的 Square。阿里巴巴（9988）及騰訊（700）分別有支付寶及微信支付業務，雖有潛力，但都不是這些網絡巨頭的主要業務，尤其前者更受監管機構特別關照，投資前景暫未明朗。

然而，市值不到100億元的百富環球（327），則是具有無現金交易概念的港股代表，但較少人留意。

它主力開發及銷售能夠接入多種支付工具的機器，例如是讀卡機，二維碼或NFC感應支付機等。隨著越來越多的支付技術出現，加上疫情及網絡化，令無現金支付更受消費者歡迎，這些系統也漸受商家用視，尤其在歐美及南美市場。據公司2020年的業績顯示，公司收入升14.7%至56.5億元，純利更升44.3%至9億元，也屬於「疫情受惠股」之一。

這些支付機器需要得到發卡行各類認證，需時較長，加上百富環球已是相關行業的全球三大廠商之一，有一定的規模效應，都是其「護城河」。隨著客戶增長，公司也提供更多增值服務，包括開放平台「Pax Store」，目前有超過4000個應用程式，讓商戶更容易切合其支付場境，有助提高銷售額。其服務收入按年急升33.5%，至1.18億元，增速遠高於銷售機器。

百富環球純利大幅增長，即使因應全球晶片短缺而增加存貨量，加上去年底及今年各派0.1元特別股息及末期息後，仍持有約38億元現金，但PE及PB仍在10倍及1.66倍，遠低於上述的科技及支付概念上市公司。

乘著Fintech大潮，投資者往往到美國尋寶，但「本地薑」的低估值也具一定吸引力。

徐風

筆者為證監會持牌人https://www.facebook.com/followsthewind/

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