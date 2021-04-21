【本報訊】樓市氣氛暢旺，政界名人趁勢沽貨離場。據土地註冊處資料顯示，將軍澳新都城1期2座高層C室，實用面積364方呎，上月登記以672萬元沽出，呎價18,462元，屬市價水平。資料顯示，原業主為鄭家富，即前立法會議員。單位早於1996年與太太陳桂英聯名以297.8萬元購入，持貨25年賬面獲利374.2萬元。

鄭家富近期頻頻沽貨累套860萬元，其持有多年的鴨脷洲海怡半島3期停車場雙號車位，本月亦以188萬元賣走，他1997年以87萬元購入，賬面獲利101萬元。據知，鄭家富在海怡半島居住多年，1996年斥373萬元購入20座一個兩房單位，2019年11月以948萬元賣出，沽貨後一直租住海怡半島。

香港興業1,290萬售愉景灣單位

有愉景灣大地主之稱的香港興業（480），近期亦趁市旺沽貨離場。據土地註冊處資料，大嶼山愉景灣海澄湖畔二段低座洋房的6座低層A室，實用面積1,020方呎，剛以1,290萬元易手，呎價12,647元。

資料顯示，上址原業主為Hong Kong Health Resort Limited，公司董事包括香港興業執行主席查懋成，2010年以825萬元買入單位，持貨11年賬面獲利465萬元，升值56%。香港興業向來集中發展東涌及愉景灣，面對增加土儲困難，早年轉投二手市場作長線投資，包括回購集團旗下愉景灣物業。自2004年以來，香港興業已回購愉景灣超過50間二手貨，今年以來已沽出最少3伙，套現逾2,200萬元。

市場消息指，台灣幫持有的東涌東堤灣畔3座頂層複式戶，實用面積1,354方呎，剛以1,750萬元易手，呎價12,925元，較估值平逾百萬元。原業主2012年斥1,100萬元，賺650萬元離場。