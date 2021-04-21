美國明年加息預期降溫，加上澳紐等商品貨幣國家經濟加快改善，削弱美國走快一步的優勢，令美元持續走軟，並跌至近5周低位。

美滙指數昨日曾低見91.13，較上周三收市的91.67再跌54點子，令本年迄今升幅收窄至1.4%。過去一周，7大主流貨幣5升2跌，當中以日圓和英鎊各升0.7%升幅最標青，其餘升幅介乎0.4%和0.5%；澳元微跌0.2%，加元跌0.8%敬陪末席。

美國最新的利率期貨反映，聯儲局明年底加息幅度只有0.1厘，令美元近期續回軟。

央行動態方面，焦點落在楓葉國和歐洲，其中加拿大央行將於今日公佈議息結果。儘管加拿大疫情仍嚴峻，上周的人均新確診個案超越美國。然而，受惠毗鄰的美國經濟持續改善，加拿大近期數據着實不錯，製造業活動擴張步伐是十年最快，令市場揣測加拿大央行短期內會就未來開始減小買債放風（縮減放水規模）。ECB方面，雖然市場也預期該行本周四按兵不動，該區疫情和疫苗接種步伐亦較美國嚴峻和落後，但觀乎歐元近日跟隨大圍高走，並且周一個月以來首次重上1.2美元水平，都意味美國在上述事情的相對優勢已被市場消化。

回說滙市，上周本欄指受惠旅遊氣泡的澳元和紐元，都繼續受到加快復蘇和商品價格利好推動，本周分別曾直撲78美仙和突72美仙，同創近5周高位，表現堅挺。其中，澳洲儲備銀行周二公佈的會議紀錄就頗樂觀，指這次的疫後復蘇超出預期，並預期這勢頭能於今明兩年延續。

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