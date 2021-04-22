TVB一台獨大多時，近期終於受到ViuTV的強勢挑戰，劇集如男排女將、暖男爸爸，綜藝如Error遊、全民造星，偶像如Mirror、Error等，全部都聲勢浩大。這種威脅不單反映在網絡人氣這虛無縹緲的事情之上，而是實在地影響到廣告收入。根據最新數字，ViuTV 的廣告收益增長29%至2.71 億，而TVB的廣告收入則大減 54%至只有 8.8 億元，雖然實際數字仍有些差距，但明顯是一個此消彼長的趨勢。

如果要查找原因，除了TVB趕客的政治立場外，另一原因就是沒有擁抱新一代的勇氣和創意：委任68歲的曾志偉揸旗去做歡樂今宵式的節目、搵41歲的陸浩明扮後生仔傾吓偈、音樂節目就是流行金曲50年、劇集男主角就是60歲的歐陽震華，整個TVB都散發住一陣老人味。相反ViuTV的皇牌偶像Mirror只有廿多歲、音樂頒獎禮會有一個環節給眾新人路面、花姐會同Error一齊做瘋狂任務，放手給予稍欠經驗但充滿活力的年輕人，正是ViuTV越做越大的核心價值。

不過，並不是每個人都信任年輕人，尤其是在香港這「老屎忽」文化盛行的地方，不單TVB會嘲笑姜濤做「姜蓉」，我身邊亦有人在公司稱呼細自己一兩年的人做「小朋友」，一直以來我都覺得有欠尊重。擁抱年輕人很多時都有驚喜，其改變常規的能力和潛在市場都可以有無限想像，但願香港有更多「花姐」，放手給年輕人機會，讓各行業都有如Mirror一樣的超新星。

神仙丁

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