零售業未見起色，所謂「升得越高，跌得越深」，此話正好體現在本港核心區消費商業區銅鑼灣。曾經登上全球最昂貴商業街的銅鑼灣，按戴德梁行最新公佈的《主要大街》年度報告指出，銅鑼灣區租金下跌43%，跌幅為亞太區最劇烈地區，而全球最貴租值地段改由尖沙嘴區登上。

過去兩年均居全球零售租值最昂貴地段的銅鑼灣，去年改由尖沙嘴登上最昂貴地段的首位。中環及尖沙咀的零售租金亦分別按年下跌42%及35%。平均而言，截至去年第四季，香港的零售空間租值下降38%。

戴德梁行執行董事、香港商舖部主管林應威先生指，尖沙嘴與銅鑼灣的零售租金表現差異，主要源自業權擁有者多元化的因素。尖沙嘴廣東道為主要的購物區，相較於銅鑼灣羅素街，其業權擁有者比較集中，因而能保持相對穩定及較高質素的商戶組合，達至品牌效應。經濟下行時，集中的業權往往較能提供具彈性的措施挽留租戶，所以能維持較穩定的市況。

林氏認為，未來國際間旅遊有望今年較後期恢復，加上穩定商戶組合的支持，預期尖沙嘴區的零售租金會先行反彈。

戴德梁行董事、香港研究部主管陳健珩指出，儘管香港平均零售租金於去年下跌38%，惟位列全球最貴街道首位的尖沙嘴，該區租金平均每方呎1,607美元，較第2位的東京銀座每方呎1,223美元仍然高出31%。除卻疫情及經濟下行影響，現象反映香港零售租金異常高昂。澳洲悉尼排列第3位，平均每方呎租金974美元；韓國首爾明洞每方呎平均租金930元排列第4位；日本大阪排第5位，平均每方呎租金805美元。

該行鄧引述去年由樂天廣告公司向8,000名消費者進行的全球調查顯示，50%的家庭表示有增加向本地商家消費。此外，亞太地區的消費者亦更傾向避免進行國際網上購物，顯示消費者願意在本地市場消費。疫情更令網上零售業務增加，封城令買家轉而投向電子平台交易等因素，均對零售租金有所影響。

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