肺炎疫情肆虐，全球經濟下滑，有內地客需要將香港持有的物業套現，甚至迫切得需要劈價蝕讓求售。有內地炒家4年前逾3,300萬元買入新蒲崗商廈萬廸廣場一個寫字樓，最新以2,700萬元沽出，4年間賬面蝕讓608萬元。

根據土地註冊處資料顯示，新蒲崗商廈萬廸廣場中層E室，一個建築面積約2,910方呎的單位，上月以2,700萬元沽出，呎價低見9,278元，較目前該廈市場呎價低超過一成。項目原業主以公司名義持有，相關公司名為添億國際有限公司，公司董事包括黃秋霞（HUANG, QIUXIA）及許偉健（XU, WEIJIAN）。

許氏夫婦2017年以3,308.67萬元買入萬廸廣場寫字樓，去年年初時已經在市場叫價3,300萬元放售，但一直無人問津。以單位買入價計，許氏夫婦蝕讓逾608萬元。

許氏夫婦早年頻頻在香港大手掃入物業，2014年至2018年期間，在港買入多個貴價新盤，動用資金超過1.5億元，包括南昌站匯璽、北角柏蔚山、何文田天鑄及皓畋和黃大仙現崇山，合共最少七個單位。該批單位先後出事，其中匯璽5B座單位及柏蔚山3座單位已斷供被銀行收樓，柏傲山3座單位則是第三個物業變成銀主盤。

另外何文田天鑄及皓畋都已經售出，成交價分別為2,720及1,450萬元，分別賺214萬元及蝕讓482.4萬元；另外黃大仙現崇山5B座中層A室，一個實用面積812方呎的單位，亦以1,350萬元沽出，亦賺125.1萬元。

據悉該對夫婦持有的另一個匯璽四房單位，去年市傳亦已斷供。相關單位2018年買入價為3,967萬元，目前仍然未有售出或成為銀主盤的消息。上述7個住宅物業，許氏夫婦共投入1.576億元，連同萬廸廣場的寫字樓，涉資逾1.9億元。

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