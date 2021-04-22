上週跟大家分享了一個教學雙長的故事，就是投資課程學生竟然比傳媒更早，在中央結算系統記錄查詢服務，發現美團（3690）有大額轉倉行動。

筆者上週本欄經已強調：「但空穴來風亦未必無因，看看之前騰訊配股前的情況你可以作參考。」

言猶在耳，公司管理層早前接受訪問，不就是說再次強調市場轉倉活動，不一定跟配股有關係嗎？為什麼會這樣？

答案其實很簡單，就是張家輝經典廣告金句：「你而家冇，但係將來會有。」

大家可能會問，為什麼有些公司宣布配股，股價會跌到「七個一皮」，有些反而逆市做好? 首先，大家要明白，配股最少分三種，更有不同的情況，股價表現當然截然不同。

首先講定向溢價配股，好像近期股價屢創新高的醫思醫療（2138），這隻股份本欄過去亦曾經推介，集團是本港非醫院最大醫療集團，早前宣布以7.8元，相當於消息公佈前，即上週五收市價7.68元溢價1.56%，向新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛及其他私人投資基金Aspex Master Fund，配售最多2963.6萬股集資。從客觀理性角度分析，以溢價配股已經屬利好因素，要知道承配者市場上最當時得令，成功把藝術融入商場和旗下樓盤，把集團發展得有聲有色的鄭志剛，前者股價上升實在理所當然。

好了，另外一個情況就好像美團和騰訊（700）。前者先舊後新配股，同時發行零息可換股債券集資，當然有攤薄效應，但由於轉倉活動出現後，市場早已預期集團有此一着，再加上及後大事宣傳，集資所得將會大舉發展無人配送車和系統，單單概念已經贏盡掌聲，股價不跌回穩亦是合情合理。騰訊情況亦一樣，雖然是南非大股東配售購股，但由於這個三年一度的「行動」，亦早已使市場預期，筆者過去亦曾在本欄「溫馨提示」，既然是預期會發生的所謂壞消息，既成事實股價沽壓當然一掃而空。

最後的情況又是如何呢？就是控股股東減持舊股，這個情況雖然沒有攤薄效應，好像安踏體育（2020）控股股東及主要管理層，正當股價升近歷史高位，伺機大手減持套現獲利，雖然亦是正常操作，減持股份並無不可，但司馬昭之心路人皆見，股價持續調整亦是預期之內。

相反，加碼溢價回購股份的長實集團（1113），以及每天回購多一些的小米（1810），這樣的回購行動，當然利好股價表現。

最後，有一個重點提示，近月有大量冒充筆者社交平台，以及通訊群組出現。本人再次強調，從不主動邀請任何人加入群組，從不邀請任何人Cap圖，公開聯絡方法，只有個人YouTube頻道《投資得機 Finance事Up》，以及投資課程查詢電郵financeupcourse@gmail.com，敬請垂注。

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